شكرا لقرائتكم خبر عن «قوات الأمن البيئي»: إشعال النار في المراعي والمتنزهات البرية تصل إلى نصف مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نوّهت القوات الخاصة للأمن البيئي أن العقوبات المتخذة في حال عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات البرية تتمثل بغرامة مالية تراوح بين 500 و50 ألف ريال، إضافة إلى إصلاح الأضرار الناتجة عن المخالفة.

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ووفقًا لتغريدة “قوات الأمن البيئي” عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر، فقد أكدت أنإشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات البرية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة مخالفة بيئية تعرضك للعقوبة.

وأشارت إلى أنه على المتنزهين اتخاذ جميع الاحتياطات التي تمنع نشوب الحرائق أو الإضرار بالغطاء النباتي، منها استخدام موقد لضمان عدم انتشار النار أو إضرارها بالغطاء النباتي، وعدم إشعال النار بالقرب من جذوع الأشجار، وعدم إشعال النار أثناء هبوب الرياح، وإطفاء النار بشكل كامل قبل مغادرة المكان.