شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى بعمان يعلن أضخم مشروع استثماري بتاريخ العلاقات الأردنية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السفير السعودى في عمان نايف بن بندر السديري، عن أضخم مشروع استثماري في تاريخ العلاقات الأردنية السعودية، ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال السفير السعودى في عمان إن المشروع يتمثل بسكة حديد تربط بين العقبة وعما، لافتا إلى أن أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والسعودية بلغ 5 مليارات دولار العام الماضي.

وأوضح السفير السعودى في عمان أن السعودية تتطلع إلى زيادته في الأعوام المقبلة، حيث إن لدى الأردن والسعودية صندوق استثماري مشترك، تمتلك الرياض 90% من رأس ماله و10% لبنوك أردنية.