شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ «السديس» يحذر المصلين قبل أداء صلاة العشاء مباشرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أهاب معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالمصلين أثناء صلاة عشاء يوم الأحد، وقبيل تكبيرة الإحرام بضرورةالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ونوه الشيخ “السديس” بإجراءات المسجد الحرام الاحترازية، بقوله: “حفاظا على سلامتكم وصحتكم المؤمل منكم التقيد بالإجراءات الاحترازية وعدم التجمع وأن تتركوا مسافة صحية آمنة في التباعد الجسدي ولبس الكمامات والتعقيم وغسل اليدين”.

فيما دعا المعتمرين والمصلين إلى أن تكون المصافحة في القلوب وعدم التجمع عند الأبواب في المداخل والمخارج والمطاف وحتى في المسعى والوقوف على جبل الصفا أو المروة”، مضيفا ” التجمع قد يضر بصحتكم وتشكرون على وعيكم وتعاونكم وتجاوبكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال”.