وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أضاف التحالف في بيان، أن الهجوم استهدف مواقع مدنية دون أن يحددها أو يأت على ذكر وقوع أضرار.
وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) قد أعلنت، مساء اليوم الأحد، تنفيذها هجوما بطائرة مسيرة مفخخة على مطار أبها الدولي في منطقة عسير جنوب غربي السعودية.
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ووفقاً للعميد سريع، "كانت الإصابة للهدف الحساس داخل المطار دقيقة".
وأشار المتحدث العسكري إلى أن "الاستهداف في إطار الرد على التصعيد الجوي للعدوان والحصار المتواصل على الشعب اليمني".
وجاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان الحوثيين عن قصف لقاعدة الملك خالد الجوية بمدينة خميس مشيط السعودية بطائرتين مسيرتين أيضا.
وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، قوات التحالف العربي لمساندة قوات الحكومة اليمنية في حربها ضد الحوثيين المسيطرين على العاصمة ومناطق أخرى في البلاد.
وتسببت الغارات الجوية للتحالف، والقصف الصاروخي والمدفعي المتبادل، وكذلك الهجمات بالصورايخ البالستية والطائرة المسيرة؛ في مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين في الجانبين.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة أطلقها "أنصار الله" باتجاه المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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