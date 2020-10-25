حميدتي: الشعب السوداني ليس إرهابيا

وبحسب صحيفة "آخر لحظة" السودانية، قال حميدتي: "شعب السودان مسامح ومحب لكل شعوب الأرض".

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وأضاف حميدتي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر (الإسلام والتجديد.. بين الأصل والعصر) "هذا المؤتمر ينعقد في وقت نحن بحاجة فيه إلى مراجعة أنفسنا وتجديد حياتنا الدينية والسياسية والاجتماعية، حتى نتمكن من العيش في سلام اجتماعي وسياسي وديني وفكري".

وأتم حميدتي "يأتي هذا المؤتمر وبلادنا تستقبل عهدا جديدا بتوقيع اتفاق السلام مع إخوتنا في حركات الكفاح المسلح وبعد إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

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يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن رسميا رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب بمجرد إيداع مبلغ 335 مليون دولار كتعويضات متفق عليها بين الحكومة السودانية والإدارة الأمريكية.

وكان وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، أعلن يوم الجمعة الماضي أن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، موضحا أن "المصادقة عليه تظل من اختصاص الأجسام التشريعية".

وأصبح السودان الدولة العربية الخامسة التي تعلن تطبيع علاقاتها مع تل أبيب وذلك بعد مصر (1979)، ثم الأردن (1994)، والإمارات والبحرين (2020).