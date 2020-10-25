مسؤول بـ"أنصار الله": أبلغنا الأمم المتحدة استعدادنا للتفاوض على تبادل جميع الأسرى

القاهرة- سبوتنيك. جاء ذلك في تغريدة على تويتر لعبد القادر المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، اليوم الأحد، بعد أيام من نجاح أخر عملية تبادل شملت المئات من الأسرى.

وقال المرتضى "أبلغنا الأمم المتحدة استعدادنا الكامل للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة للاتفاق على صفقة تبادل تشمل جميع الأسرى، أو صفقة جزئية تشمل أعدادا أكبر مما كان في الصفقة الماضية".

وتابع، "نأمل أن لا يحدث أي تأخير من قبل الأمم المتحدة، خاصة بعد نجاح مفاوضات جنيف الأخيرة".

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ويومي 16 و17 من الشهر الجاري أطلقت الحكومة وجماعة "أنصار الله"، سراح 1061 أسيرا، في أكبر صفقة تبادل بين الطرفين منذ اندلاع الحرب بينهما منتصف العام 2014.

وجرى تنفيذ العملية برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار اتفاق السويد الموقع قبل أكثر من عامين.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفت قد أعلن في 18 سبتمبر/ أيلول الماضي انطلاق محادثات بين الحكومة اليمنية و"أنصار الله" بشأن ملف الأسرى والمعتقلين في مدينة جنيف.