شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ الفوزان يوضح المنهج الشرعي في التعامل مع الرسوم المسيئة للنبي ﷺ.. (مقطع صوتي) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علّقمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى على الرسوم المسيئة للنبي ﷺ بقوله إن هذا أمر ليس بجديد، فعلى عهد النبي ﷺ قيل شاعر وساحر وكذاب، كاهن وإلى غير ذلك والرسوم ﷺ يصبر على ما يقولون، يسمع ولكنه يصبر بأمر الله تعالى”.

وتابع الشيخ “الفوزان” في مقطع صوتي بثته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إن النبي ﷺ كان يمنع أصحابه من الانتقام من هؤلاء، إلا بالجهاد الشرعي المنضبط، أما المظاهرات والتخريب وقتل الأبرياء و من هم في أمان المسلمين وفي ذمة المسلمين، فهي خيانة ولا تجوز، ولا يجوز الاعتداء على البرئ.

واستشهد معالي الشيخ بوفود الكفار التي كانت تأتي للنبيﷺ وتدخل عليه بمسجده ويتفاوض معهم مع أنهم مشركون وكفار، فلابد ان يعرف ان الإسلام ليس دين غضب ودين انتقام.