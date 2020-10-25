شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث “الصحة” يوضح حقيقة رفع طلب بفرض حظر التجول بسبب “كورونا” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن الوزارة لم ترفع طلبًا لمنع التجول، حيث إن المستويات الموجودة حاليًا في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة ولله الحمد.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم الأحد حول آخر مستجدات فيروس كورونا: “لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات”.

وأوضح متحدث الصحة أن من أوجه الاختلاف بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا المستجد”كوفيد 19″، هو وجود لقاح للإنفلونزا، بينما توجد أوجه الشبه وهي: التهابات الجهاز التنفسي، والفئات المعرضة للخطر، والأعراض.

ونصح “العبد العالي” بضرورة أخذ التطعيمات الخاصة بالأنفلونزا الموسمية.

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وأبان، أن وزارة الصحة تتابع وترصد منحنى كورونا في المملكة حتى لا تحدث أي موجة ثانية كما اهو في العالم.

وأكد” متحدث الصحة” أن المملكة تسجل تراجع كبير في الحالات الحرجة، لافتاً إلى أن جميع الخدمات الصحية مستمرة للقضاء على فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه يقل انتقال عدوى فيروس كورونا في الأماكن المفتوحة، وفي موسم الشتاء ينصح بترك تهوية مناسبة.

ولفت إلى أن إجمالي فحوصات فيروس كورونا في المملكة تجاوزت 7 مليون فحص.