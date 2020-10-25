معارض سوداني: الفترة الانتقالية مهددة بالانهيار بسبب التطبيع مع إسرائيل

وأضاف أبو ريدة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "العسكر الذين يحكمون الآن في السودان هم امتداد للنظام السابق، ودعا الشعب السوداني للخروج للاحتجاج على ما قام به هذا النظام من تطبيع مع إسرائيل".

وذكر القيادي السوداني أن "الوضع غير مطمئن داخل الحكومة الانتقالية السودانية"، لافتا إلى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أصبح نقطة خلاف أساسية داخل قوى الحرية والتغيير.

© AFP 2020 / SEBASTIAN SCHEINER

وقال أبو ريدة إن "حمدوك يُنظر إليه الآن على أنه ينفذ قرارات المجلس العسكري"، متوقعا أن تحدث تغييرات قريبة في هيكل الحكومة الانتقالية".

ورفضت فصائل سياسية بارزة في السودان اتفاقا جرى التوصل إليه بمساعدة الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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واعتبر تحالف الإجماع الوطني، وهو أحد مكونات قوى الحرية والتغيير المشاركة بالحكومة الانتقالية، قرار الحكومة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بأنه انتهاك للوثيقة الدستورية التي حددت صلاحياتها، ودعا في الوقت نفسه لتجميد هذه الخطوة.

كما ندد حزب المؤتمر الشعبي السوداني، الذي يدعم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، باتفاق التطبيع، فيما هدد زعيم المعارضة المخضرم الصادق المهدي بسحب دعم حزب الأمة من الحكومة إذا مضت قدما في ذلك.

و​أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، تطبيع السودان العلاقات مع إسرائيل. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض: "أعلن الرئيس دونالد ترامب، أن السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات. خطوة كبيرة أخرى نحو بناء السلام في الشرق الأوسط مع دولة أخرى تنضم إلى اتفاق أبراهام".

يأتي ذلك، بعدما أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أبلغ الكونغرس رسميا عزمه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك في أعقاب موافقة السودان على تسوية بعض مطالبات ضحايا الإرهاب وعائلاتهم من الولايات المتحدة.