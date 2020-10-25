وقالت وزارة الداخلية السعودية، أمس السبت، إنها ألقت القبض على الشابين بعد محاولتهما سرقة صندوق الدفاتر في المتجر، وإنهاء الإجراءات القانونية بحقهما"، دون الكشف عن جنسيتهما، مشيرة إلى أن مقطع فيديو صورته كاميرا المراقبة داخل المتجر، وثق عملية السطو التي سرعان ما انقلبت ضد اللصوص بطريقة فكاهية بعد دخولهم المتجر وبدأوا في مهاجمة العاملين فيه.
وواجه العاملان في المتجر اللصوص، قبل أن يتمكن أحدهم من الهروب إلى الخارج ويغلق باب المتجر حتى وصول الشرطة، أما الموظف الآخر، الذي بقي في الداخل، تعرض للضرب المبرح من قبل اللصوص، بعد أن حاول مرارا عرقلة محاولاتهم لفتح باب المتجر للفرار.
وآثار مقطع الفيديو، الذي يوثق الحادثة، السخرية والضحك على اللصين الفاشلين بعد بث الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر كاميرات ترصد ما فعله اللصوص في أحد متاجر السعودية... "سخرية وضحك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.