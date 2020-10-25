كاميرات ترصد ما فعله اللصوص في أحد متاجر السعودية... "سخرية وضحك"

وقالت وزارة الداخلية السعودية، أمس السبت، إنها ألقت القبض على الشابين بعد محاولتهما سرقة صندوق الدفاتر في المتجر، وإنهاء الإجراءات القانونية بحقهما"، دون الكشف عن جنسيتهما، مشيرة إلى أن مقطع فيديو صورته كاميرا المراقبة داخل المتجر، وثق عملية السطو التي سرعان ما انقلبت ضد اللصوص بطريقة فكاهية بعد دخولهم المتجر وبدأوا في مهاجمة العاملين فيه.

وواجه العاملان في المتجر اللصوص، قبل أن يتمكن أحدهم من الهروب إلى الخارج ويغلق باب المتجر حتى وصول الشرطة، أما الموظف الآخر، الذي بقي في الداخل، تعرض للضرب المبرح من قبل اللصوص، بعد أن حاول مرارا عرقلة محاولاتهم لفتح باب المتجر للفرار.

وآثار مقطع الفيديو، الذي يوثق الحادثة، السخرية والضحك على اللصين الفاشلين بعد بث الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.