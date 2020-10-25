شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسباب لاستبعاد الموظف من نظام التأمينات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، أسباب استبعاد الموظف من نظام التأمينات عند تركه العمل.

وأوضحت التأمينات عبر انفوجرافيك على حسابها بتويتر ، أنه يوجد 10 أسباب لاستبعاد الموظف من نظام التأمينات :

1 – إنهاء عقد العمل :إذا انتهى عقد العمل محدد المدة ، ما لم يثبت عدم رغبة المشترك بتجديد العقد، أو انتهى الغرض من العقد إذا كان غير محدد المدة .

2 – الفصل بموجب المادة (77) من نظام العمل :يتم استبعاد الموظف من التأمينات عند فصله وفق أحكام المادة (77) من نظام العمل.

3 – استقالة بموجب المادة (77) من نظام العمل :في حال رغبة العامل فسخ العقد دون موافقة صاحب العمل .

4 – فسخ العقد بموجب المادة (80) من نظام العمل :عن فصل العامل وفق أحكام المادة (80) من نظام العمل.

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5 – الاستقالة :عندما يرغب العامل في إنهاء علاقة العمل قبل انتهاء عقده وبعد موافقة صاحب العمل .

6 – الوفاة الطبيعية :في حال وفاة العامل وفاة طبيعية .

7 – الوفاة بسبب إصابة عمل :إذا توفي العامل بسبب له علاقة بالعمل .

8 – إفلاس المنشأة :في حال إشهار المنظمة إفلاسها وفق الأنظمة .

9 – إعادة هيكلة المنشأة :إذا كانت المنشأة في حاجة لإعادة الهيكلة الإدارية .

10 – إنهاء نشاط المنشأة :عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائياً .