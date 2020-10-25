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وفي ملف الإنتخابات، أكد الكاظمي، أن حكومته "ملتزمة بموعد إجراء الانتخابات في 6 يونيو/ حزيران المقبل وأن تتم بإشراف أممي لضمان نزاهتها"، متعهدا بـ"حماية صناديق الاقتراع من التزوير".
كما أشار رئيس الوزراء العراقي، إلى "فتح تحقيق بـ30 ألف ملف فساد كبيرة"، دون تفاصيل، مؤكدا أن "الحراك الاجتماعي العراقي وضع خارطة طريق أقر بها الجميع ونحن ماضون بها".
ومن المنتظر، أن تشهد ساحات التظاهر في بغداد و8 محافظات عراقية في وسط وجنوبي العراق تجمعات لإحياء ذكرى مرور عام على إنطلاق المظاهرات الإحتجاجية التي راح ضحيتها نحو 600 قتيل وأكثر من 25 ألف مصاب بعد أن استخدمت القوات العراقية وجماعات مسلحة العنف المفرط للقضاء على هذه المظاهرات السلمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي يتحدث لأول مرة عن حرب إقليمية كادت أن تحدث على أرض العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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