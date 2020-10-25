شكرا لقرائتكم خبر عن «وزير البيئة» يزف بشرى سارة للمستفيدين من «برنامج ريف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي ، عند بدء الصرف للمستفيدين المؤهلين من صغار المنتجين الزراعيين ، وذلك من خلال برنامج التنمية الريفية الزراعية “برنامج ريف” ، عبر الإيداع المباشر في حساباتهم البنكية ابتداءاً من اليوم الأحد .

Advertisements

وأوضح الفضلي أن “برنامج ريف” سيسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية في المملكة، مقدما الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده على دعمهما الكريم للبرنامج.

ويهدف برنامج ريف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة، حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.

ويستهدف البرنامج عدداً من القطاعات الواعدة للمنتجين الزراعيين، وذلك من خلال إطلاق 8 برنامج فرعية لكل قطاع تشمل: تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق “البن العربي”، وتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، وتنمية قطاع زراعة وتجارة الورد، وتطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة (الرمان، التين، العنب)، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، وتطوير زراعة المحاصيل البعلية (الذرة الرفيعة، السمسم، والدخن)، بالإضافة إلى تطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية.