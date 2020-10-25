شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة نجران تفتح باب التسجيل في المرحلة الرابعة بدورات التدريب للمعلمين والمعلمات.. رابط وموعد التقديم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: دعت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة نحران أمس، المعلمين والمعلمات للتسجيل في المرحلة الرابعة من الدورات التدريبية عبر الرابط التالي: training.nu.edu.sa . وتشتمل الدورات التدريبية التي ستنفذ غداً وتستمر لمدة ثلاثة أيام على برامح تدريبية في ” مهارات تعديل السلوك الطلابي”، ودورة ” مهارات المعلم الرقمي”، تهدف إلى إكساب وتنمية معارف ومهارات المشاركين في القدرة على تعديل السلوك الطلابي، وعلى تطبيق التعلّم الرقمي بنجاح.

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