شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: إطلاق منصة إلكترونية مخصصة للتملك العقاري.. والأولوية لأصحاب الطلبات المسبقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة لأراضي الدولة تستعد لإطلاق منصة إلكترونية رقمية مخصصة للمتقدمين بطلبات التملك العقاري.

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ووفقاً لـ”عكاظ”، توقعت المصادر أن يتم تدشين المنصة خلال شهرين وستتاح الفرصة للراغبين في رفع الأوراق والمستندات اللازمة من خلال المنصة لمدة عام كامل.

وأشارت المصادر إلى أن أصحاب الطلبات التي سبق الرفع بها للمحاكم الشرعية قبل الأمر الملكي الصادر بتاريخ 25 /‏ 3 /‏ 1441 هـ سيتم النظر فيها مباشرة على أن لا يتعارض ذلك مع المخططات والضوابط التنظيمية الأخرى.

وأهابت الهيئة العامة لأراضي الدولة بالراغبين في الحصول على صكوك التملك لأراضيهم وعقاراتهم بضرورة الالتزام بالشروط والضوابط التي جرى الإعلان عنها سابقاً والالتزام بالمدة المحددة بالتقديم.