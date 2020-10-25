سوريا... اندلاع حريق واسع في منطقة القصير بريف حمص

وقالت وكالة أنباء سوريا "سانا" إن فرق إطفاء حمص تواصل العمل لإطفاء حريق واسع اندلع بأحد الجبال في موقع جوسية بمنطقة القصير.

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من جانبه، صرح عبد الكافي الخطيب رئيس مجلس مدينة القصير بأن الحريق اندلع بأحد جبال منطقة جوسية التي تنتشر فيها الأعشاب والشوكيات.

وأضاف إن فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق الزراعية المجاورة المزروعة بالأشجار المثمرة مشيراً إلى أن صعوبة تضاريس الجبل تمنع وصول سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق في قمة الجبل.

وتواجه سوريا موجة كبيرة من الحرائق، التي خلفت أعدادًا من الجرحى والنازحين، حيث شبت حرائق هائلة وسط سوريا، في وقت سابق من الشهر الجاري، ملتهمة مساحات من الغابات والأحراش الجبلية في منطقة الريف الغربي لمحافظة حماة، المتاخمة للحدود الإدارية مع محافظة اللاذقية.

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واندلعت النيران في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية ملتهمة مئات الهكتارات من غابات المناطق الساحلية وعدة مناطق جبلية في أرياف المحافظات منها جبلة ومشتى الحلو وصافيتا وتلكلخ وبلوران وصولا إلى وجبال منطقة القرداحة، وفقا لسكاي نيوز.

وطالت الحرائق المشتعلة سوريا ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية، حيث تأتي الحرائق وسط ارتفاع في درجات الحرارة بشكل غير معتاد في هذا الوقت من العام.

وانتشرت حرائق الغابات في مناطق مختلفة من إسرائيل والضفة الغربية لليوم الثاني وأجبرت آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم.