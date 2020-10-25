شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين»: 3500 لتر يومياً لتعقيم المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية عن تجهيز قرابة ( ٣٣ ) فرقة تعمل على مدار الساعة في تعقيم كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه مستخدمين أكثر من (2500) لتر من المعقمات التي تم اختيارها بعناية فائقة وخاصة وصديقة للبيئة لسلامة قاصدي المسجد الحرام.

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وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة حسن بركات السويهري أن الإدارة دأبت على تكثيف فرق التعقيم والعمل على منع تفشي فايروس كورونا في المسجد الحرام وخلق أجواء تعبدية صحية خالية من الأوبئة.

وتحدث السويهري بأنه تم توزيع أكثر من (300) جهاز آلي حديث لتعقيم الايادي عالي الجودة بخاصية الاستشعار وبأكثر من (1000) لتر يومياً، تم توزيعها في جنبات بيت الله الحرام.

وأكد السويهري أن هذه الجهود سُخرت ليبقى المسجد الحرام وساحاته ومرافقه بيئة صحية ومكاناً طاهراً خالياً من الأوبئة، وفق توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد والنبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة –أيدها الله- حرصاً على سلامة المعتمرين والزوار.