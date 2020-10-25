شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إصابة 2 من المتطوعين المساندين في عمليات إخماد حرائق تنومة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أسفرت حرائق جبل غُلامة بقرية الظهارة بمحافظة تنومة شمال منطقة عسير عن إصابة شخصين من المتطوعين لإطفاء الحرائق التي نشبت قبل أيام في عدد من الأشجار والأعشاب المتواجدة حول الجبل.
وأوضح مراسل قناة السعودية إن عمليات إطفاء الحريق توقفت بعد نجاح إخماده، فيما تتواجد فرق الدفاع المدني للتأكد من عدم تجدد الحرائق مرة أخرى بإذن الله.
وبحسب مصادر قناة السعودية، فقد أصيب اثنين من المتطوعين المساندين لرجال الدفاع المدني، حيث تنوعت الإصابات بين حروق والتواءات، فيما خرج المصابين الخمسة العاملين بالدفاع المدني بعد تلقيهم كامل العلاج اللازم بمستشفى النماص.
وكانت فرق الدفاع المدنى نجحت فى محاصرة حريق تنومة، لمنع وصوله للمناطق السكنية دون إصابات بشرية.
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