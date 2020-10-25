نتنياهو: وفد إسرائيلي يصل السودان خلال أيام لاستكمال الاتفاقيات

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي "سيغادر وفد إسرائيلي إلى السودان في الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاقيات"، بحسب "رويترز".
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والاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأُعلن أمس الجمعة، يجعل السودان ثالث بلد عربي ينهي العداء مع إسرائيل خلال الشهرين الماضيين.
واستعرض نتنياهو، مساء اليوم، على خارطة عرضها بمكتبه، كيف تمكنت إسرائيل من خلال التطبيع مع دول عربية من كسر عزلتها.
وقال نتنياهو، بحسابه على موقع تويتر: "أقمنا سلام مقابل سلام وغيرنا الشرق الأوسط"، متعهدا بأن "المزيد من الدول في الطريق".
وظهر نتنياهو في مقطع مصور قائلا: "نطير شرقا من فوق السعودية إلى الإمارات، وإلى البحرين والهند والشرق، وهذا يوفر ساعات من الطيران والكثير من المال بالطبع".
وأضاف: "والآن نطير غربا عبر الأجواء السودانية، ثم إلى تشاد التي أقمنا علاقات معها، وإلى البرازيل وأمريكا الجنوبية".
وكان وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، أعلن أمس الجمعة أن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، موضحا أن "المصادقة عليه تظل من اختصاص الأجسام التشريعية".
وأصبح السودان الدولة العربية الخامسة التي تعلن تطبيع علاقاتها مع تل أبيب وذلك بعد مصر (1979)، ثم الأردن (1994)، والإمارات والبحرين (2020).
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