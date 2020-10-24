شكرا لقرائتكم خبر عن «المودة» تحذر: الانشغال بالجوال يؤثر سلباً على العلاقة الزوجية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر المهندس فيصل السمنودي رئيس مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية من خطورة الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي على العلاقة الزوجية.

وقال السمنودي إن انشغال أحد الزوجين بالجوال من المشكلات الجديدة التي ظهرت على السطح مؤخرًا، ويرجع ذلك للوقت الطويل الذي يقضيه أحد الزوجين في استخدام الجوال والانتقال من منصة إلى أخرى ما يؤدي إلى إهمال بعض الواجبات الزوجية، وفقا لـ”المدينة”.

وتابع المهندس فيصل السمنودي رئيس مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية أن من الآثار السلبية لانشغال أحد الزوجين بالجوال تشمل المقارنات المستمرة بما يتم مشاهدته في وسائل التواصل بالواقع الحالي للزوجين.