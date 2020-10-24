شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع رياح نشطة وأتربة على مكة والمدينة وضباب على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الأحد، استقرار الأجواء على معظم مناطق المملكة.

كما توقعت الأرصاد، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

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ومن المتوقع أيضا أن تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من جنوب المملكة. كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة فتسجل مكة المكرمة وجدة 40 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل حائل 12 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.