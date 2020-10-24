التحالف الدولي يقصف مخبأ لعناصر "داعش" شمالي العراق

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء اليوم، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر من قيادة العمليات المشتركة، طيران التحالف الدولي نفذ ضربة مباشرة، استهدف خلالها نفق يختبأ بداخله عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية في ناحية الشورى بمحافظة نينوى، شمالي العاصمة بغداد.
وأضافت الخلية، أن الضربة أدت إلى تدمير النفق بالكامل، حيث خرجت قوة من الفرقة 16 لتفتيش المكان، منوهة إلى مزيد من التفاصيل لاحقا.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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