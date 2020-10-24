شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية تسجل 1820 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 1820 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 50750 حالة.
وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية - أنه تم إجراء 11979 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن مليونا و695 ألفا و215 فحصاً، وتم تسجيل 59 حالة شفاء، إضافة إلى تسجيل 32 حالة وفاة جديدة ليبلغ العدد الكلي للوفيات 540 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الأردنية تسجل 1820 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.