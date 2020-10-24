ريال مدريد يستعيد توازنه بدك شباك برشلونة

نجح ريال مدريد في الانتصار (3-1) على غريمه ومضيفه برشلونة، اليوم السبت، في ملعب كامب نو، ضمن الجولة السابعة من الليجا، ليستعيد الفريق الملكي توازنه بعد هزيمتين أمام قادش وشاختار دونيتسك.
وسجل لريال مدريد، فيدي فالفيردي في الدقيقة 5، وسيرجيو راموس من ركلة جزاء، في الدقيقة 63، ولوكا مودريتش في الدقيقة 90، بينما أحرز أنسو فاتي لبرشلونة في الدقيقة 8.
وبهذا الانتصار، يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 13، في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد برشلونة عند 7 نقاط، في المركز العاشر.
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