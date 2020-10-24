دبي تعلن عن حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 136 مليون دولار

وقال الشيخ حمدان "القطاع الخاص شريك رئيسي في مسيرة دبي التنموية واعتمدنا مجموعة من الإعفاءات الجديدة لبعض الرسوم وتخفيض الإيجارات لبعض القطاعات إلى جانب تمديد صلاحية مجموعة سابقة من الإعفاءات من الرسوم".
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وتابع "نعمل كمنظومة واحدة متكاملة وهدفنا الأساسي تسريع وتيرة التعافي استعداداً للمرحلة المقبلة".
وأضاف "القطاع الخاص شريك مسيرتنا وعصب اقتصادنا وداعم أساسي للحفاظ على مكتسباتنا. ومرونة اقتصادنا مكنتنا من التكيف مع المتغيرات التي فرضها الواقع الجديد".
وتابع "رسالتنا واضحة وتؤكد حرصنا على مصالح مجتمع الأعمال حتى في أصعب الظروف".
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