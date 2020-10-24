شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على 80% من حريق جبل تنومة بالسعودية وخطة لإخلاء القرى(صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الرابع على التوالي، كثفت قوات الدفاع المدني في السعودية، السبت، جهودها لإخماد حريق هائل بمنطقة وعرة بجبل غلامه بمحافظة تنومة شمال منطقة عسير.

وأعلن الدفاع الدفاع المدني السعودي إخماد 80% من الحريق، فيما تم إعداد خطة لإخلاء القرى إن لزم الأمر، وقالت إمارة منطقة عسير، في ساعة مبكرة السبت، إن غرفة القيادة الميدانية لمواجهة الحريق عملت على تقسيم الحادث إلى قطاعات لمحاصرته، وتأمين بعض المنازل القريبة من موقع الحادث؛ بوضع وحدات إطفاء، وطلب إخلاء بعض المنازل الواقعة في اتجاه الدخان احترازياً.

وأضافت على حسابها بموقع "تويتر": "قامت غرفة القيادة الميدانية بعمل خطة لإخلاء القرى إن لزم الأمر، وتجهيز دور إيواء مناسبة، وفتح خطوط مع نواب القرى للجاهزية".



رجال الاطفاء فى تنومه

ونشب حريق في أشجار وأعشاب بجبل غُلامه في قرية الظهارة بمحافظة تنومة، شمال منطقة عسير، مساء الأربعاء، وعلى الفور، تم توجيه فرق الإطفاء لموقع الحريق، إلا أن شدة الرياح وصعوبة التضاريس في تلك المنطقة ساعدت على سرعة انتشاره.

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ووجه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بتشكيل قيادة ميدانية موحدة من الدفاع المدني ومختلف الجهات الحكومية المعنية لمتابعة جهود إخماد الحريق.



حريق تنومه

وساندت شركة "أرامكو" جهود الفرق الميدانية المختلفة لإخماد الحريق، وشاركت بطائرات لرش المساحات التي كان يصعب الوصول إليها.وأعلن الدفاع المدني بعسير، الجمعة، السيطرة على حريق تنومة من الجهتين الجنوبية والغربية مع وجود بؤر حريق متفرقة في الجهة الشرقية ومازالت الجهود مستمرة لإخمادها.

وأصيب 5 من رجال الدفاع المدني بإصابات متفاوتة خلال مشاركتهم في إخماد الحريق، كما تم إتلاف أشجار العرعر التي تشتهر بها المنطقة، إضافة إلى الشجيرات والحشائش الجافة.



حريق جبل تنومه

وناقش الأمير تركي بن طلال مع فريق علمي من وزارة الزراعة السعودية خطة استصلاح الغابات والأشجار المحترقة واستزراعها لتلافي الأضرار الناجمة عن الحريق بعد إتمام السيطرة عليه.