وزير الري المصري يكشف سبب توقف مفاوضات "سد النهضة"

وتطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يشمل قواعد أمان السد الإثيوبي، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات.
وبحسب وزير الري المصري محمد عبد العاطي في تصريحات تلفزيونية، تتواصل مصر مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بشأن سد النهضة، كما تؤكد القاهرة على ثبات موقفها إزاء نزاعها مع أديس أبابا حيال سد النهضة.
وسبق وأن جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجنوب أفريقي قبل أيام، التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصة ما يتعلق باستئناف المفاوضات الثلاثية، وذلك لبلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية، حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وأشار الوزير إلى احتمالية وجود تطورات في ملف سد النهضة، موضحا "الأيام المقبلة سوف تشهد تغييرا بالملف".
وكانت مصر قد استهلت افتتاح فعاليات "أسبوع القاهرة للمياه" بتحذير إثيوبيا من الاستمرار في اتخاذ "إجراءات أحادية" حيال سد النهضة قبل التوصل لاتفاق ملزم بشأن تشغيله وملئه.
وشدد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، على "ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم، بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة"، معربا عن حرص بلاده على "استمرار عملية التفاوض مع كل من السودان وإثيوبيا".
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