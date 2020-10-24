أمريكا: سنزود الإمارات بطائرات "إف-35" مع الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل

وأشار شينكر إلى سعي بلاده لفتح مجالات جديدة للتعاون بين بلاده والامارات في العديد من المجالات، مشددا على ضرورة "ردع التهديدات الإيرانية المزعزعة لاستقرار المنطقة"، بحسب صحيفة "الأنباء".
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وفيما يتعلق بالحوار الاستراتيجي الأمريكي السعودي، لفت شينكر إلى أهمية العلاقات مع السعودية، مشيرا إلى محادثات مع الجانب السعودي عن "مخاطر النظام الإيراني والتعاون الدفاعي بين البلدين والفرص التجارية وسوق الطاقة والبنية التحتية التكنولوجية لتعزيز الامن السيبراني والمضي قدما في تعزيز التعاون القنصلي وإنشاء سفارة لواشنطن في الرياض، مشددا على دعم بلاده للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لإنهاء الصراع في اليمن".
وفيما يخص لبنان، قال شينكر: "مهتمون بلبنان ونقف مع الشعب اللبناني ومصرون على أن تلتزم الحكومات اللبنانية المتعاقبة بالشفافية ومكافحة الفساد، وضرورة وجود محاسبة على الجرائم التي تم ارتكابها، وأن هذه أبرز شروط بلاده لدعم لبنان"، موضحا أن لبنان بحاجة إلى إصلاح اقتصادي جاد.
وأكمل "أما قضية من يقود الحكومة فهذا قرار يعود للشعب اللبناني"، معربا عن أن أمله في أن تتوالى المباحثات بين لبنان وإسرائيل وبنوايا صادقة.
وعن التطبيع بين السودان وإسرائيل، قال إن بلاده تدعم إقامة علاقات لدول المنطقة مع إسرائيل، رافضا الإفصاح عن الدول المقبلة على التطبيع مع إسرائيل.
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