شكرا لقرائتكم خبر عن عرض حياة الآخرين للخطر.. «مرور جدة» يضبط شخصاً قاد مركبته بسرعة عالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت إدارة المرور بمحافظة جدة، من ضبط قائد مركبة قاد سيارته بسرعة عالية ووثق ذلك بمقاطع فيديو على مواقع التواصل. وأبانت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تمضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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