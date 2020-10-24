قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إثيوبيا أخلت باتفاق ينهي أزمة سد النهضة مع مصر والسودان.
وأكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، عقب اتصال هاتفي مع ترامب إثر إعلان السودان وإسرائيل تطبيع العلاقات، أنه يريد التوصل إلى حل ودي.
وأكدت مصر في أكثر مناسبة أن إثيوبيا أخلت باتفاقاتها، فضلا عن مراوغتها وتعنتها لعدم التوصل لحل.
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وأن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: إثيوبيا أخلت باتفاق ينهي أزمة سد النهضة مع مصر والسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.