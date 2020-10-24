ترامب: إثيوبيا أخلت باتفاق ينهي أزمة سد النهضة مع مصر والسودان‎

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إثيوبيا أخلت باتفاق ينهي أزمة سد النهضة مع مصر والسودان.

وأكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، عقب اتصال هاتفي مع ترامب إثر إعلان السودان وإسرائيل تطبيع العلاقات، أنه يريد التوصل إلى حل ودي.

وأكدت مصر في أكثر مناسبة أن إثيوبيا أخلت باتفاقاتها، فضلا عن مراوغتها وتعنتها لعدم التوصل لحل.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وأن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.