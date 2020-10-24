شكرا لقرائتكم خبر عن “فيس بوك” تكشف عن برمجية جديدة للترجمة الآلية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
كشفت فيس بوك عن برمجية آلية جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي قالت إنها ستكون الأولى القادرة على ترجمة 100 لغة من دون الاعتماد على الإنجليزية.
وجرى تطوير هذه البرمجية المفتوحة المصدر المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لمساعدة الشبكة الاجتماعية الرائدة عالمياً في تحسين المحتوى الذي تقدمه في 160 لغة لمستخدميها الذين يفوق عددهم ملياري شخص حول العالم.
وقالت المساعدة في مجال البحث في الشبكة أنجيلا فان في رسالة عبر مدونة “هذا الإنجاز هو نتيجة تراكم سنوات من العمل الأساسي لفيس بوك على صعيد الترجمة الآلية القائمة على الذكاء الاصطناعي”.
وأشارت فان إلى أن النموذج الجديد يتمتع بدقة أكبر من الأنظمة الأخرى لأنه لا يعتمد على الإنجليزية كلغة وسيطة للترجمة.
وكتبت فان “عند الترجمة من الصينية إلى الفرنسية على سبيل المثال، تعمل معظم النماذج المتمحورة على الإنجليزية على الترجمة أولاً من الصينية إلى الإنجليزية، ثم من الإنكليزية إلى الفرنسية، لأن بيانات التدريب بالإنجليزية هي الأكثر توافراً حول العالم”.
وأضافت “نموذجنا يترجم مباشرة من الصينية إلى الفرنسية لنقل المعنى بصورة أدق”.
وأشارت فيس بوك إلى أنها تجري يومياً 20 مليار ترجمة على شرائط الأحداث الخاصة بالمستخدمين، مبدية الأمل في تقديم نتائج أفضل على هذا الصعيد بفضل النظام الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر “فيس بوك” تكشف عن برمجية جديدة للترجمة الآلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.