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شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح شروط إصدار رخصة قيادة خاصة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أوضحت الإدارة العامة للمرور ، شروط إصدار رخصة قيادة خاصة ، والتي من بينها إتمام سن الـ 18 عاماً .
وقال المرور في تغريدة له عبر تويتر ردًّا على استفسار أحد المغردين ، إن إصدار رخصة القيادة الخاصة تتطلب إتمام سن الـ18 عامًا، وألا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات سواء ترويجها أو حيازتها.
وتضمنت الشروط أيضاً السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة ، وكذلك اجتياز اختبار القيادة، ودفع الرسوم، وتسديد المخالفات إن وجدت، ويتطلب وجود إقامة نظامية لغير السعوديين.
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