شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السودان: التطبيع مع إسرائيل يتوقف على موافقة المجلس التشريعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير خارجية السودان المكلف إن ما تم اليوم الجمعة مع إسرائيل هو اتفاق حول التطبيع وليس تطبيعا، مضيفا أن الموافقة على التطبيع سيتم اتخاذ قرار بشأنها بعد اكتمال المؤسسات الدستورية بتكوين المجلس التشريعي.

ونقل التلفزيون الرسمي عن وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين قوله "ما تم اليوم هو اتفاق حول التطبيع وليس تطبيعا الموافقة على التطبيع سيقرر بشأنها بعد اكتمال المؤسسات الدستورية بتكوين المجلس التشريعي وهو من سيقرر الموافقة من عدمها على التطبيع مع اسرائيل وكل دول العالم الاتفاقيات لا بد من المصادقة عليها من قبل البرلمان".