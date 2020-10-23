“القادسية” يحصد أول ثلاث نقاط

حصد نادي القادسية أول ثلاث نقاط له في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين عبر بوابة نادي ضمك .
وانتهت المباراة التي أقيمت عصر اليوم بين الفريقين بفوز القادسية بهدفين مقابل هدف، ليزيد جراح نادي ضمك .
كان القادسية البادئ بالتسجيل عبر لاعبه رايس ويليامز في الدقيقة 66 قبل أن يتعادل لضمك اللاعب إبراهيم الشنيحي في الدقيقة 70 ثم يضيف دانيلو أسبيريا هدف الفوز للقادسية في الدقيقة 78 .
بتلك النتيجة يرتفع رصيد القادسية عند النقطة 3 فيما يقبع ضمك في جدول ترتيب المسابقة بلا أي رصيد نقطي .
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