شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 3785 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن العراق سجل 3785 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس كورونا المستجد.
أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الخميس، تسجيل 3899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأضافت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "الإخبارية العراقية"، أنه تم تسجيل 47 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، فيما تم تسجيل 2816 حالة شفاء من الفيروس.
وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت أول أمس الأربعاء، تسجيل 3667 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى الإصابات المسجلة في العراق إلي 438 ألفًا و265 إصابة.
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