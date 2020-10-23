شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن فتح الأجواء أمام القادمين من الدول المحظورة بسبب كورونا قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى وزير الصحة الكويتى الشيخ باسل الصباح بوادر طيبة لدى اجتماعه مع ممثلي طيران الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة بشأن مقترحات فتح الأجواء أمام القادمين من الدول المحظورة، وأكدت المصادربحسب صحيفة "الأنباء" ترحيب وزير الصحة بمبادرتي «الكويتية» وطيران الجزيرة المتمثلتين في فتح الأجواء، بشرط وجود احترازات وإجراءات صحية لتلافي حدوث أي أعراض جانبية.

وأكدت الصحيفة، لقد وجدنا تفهما ايجابيا كبيرا لمطالبنا ووافق الوزير على اقتراح فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي أمام القادمين من الدول المحظورة، وأضافت: طلب الوزير خطة عمل تنفيذية متكاملة تتضمن الإجراءات التنفيذية، وكيفية الفحوصات، وخطط استقبال القادمين من الدول الـ 34، وسيتم وضعها تمهيدا للتنفيذ، وبينت المصادر ان وزير الصحة طلب اتخاذ كل الاحترازات الصحية حفاظا على صحة المسافرين.

وردا على سؤال حول موعد فتح الأجواء، اجابت المصادر: الآن كل من «الكويتية» و «الجزيرة» ستقومان بتنفيذ الاستعدادات المطلوبة وتقديم تقاريرهما لخطة العمل التي سنبدأ في وضعها بداية الأسبوع.

وأضافت المصادر: ان احترازات عديدة وفحوصات ستطبق قبل السماح بدخول القادمين وستقدم خطة متكاملة تتضمن كل الأمور مثل تسهيل الإجراءات الصحية، التي من المتوقع ان تتم في بلدانهم قبل الوصول وإجراءات أخرى عند الوصول وإجراءات ثالثة بعد فترة الحظر.