وأعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، عبر حسابه على فيسبوك، عن إصابته والوزير أحمد مجدلاني بفيروس كورونا المستجد. وكتب الأحمد على “فيسبوك”: "تأكدت إصابتي والدكتور أحمد مجدلاني بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء فحص اعتيادي لنا بناء على موعد مسبق مع الرئيس محمود عباس". Advertisements وأضاف الأحمد: "لا أشعر بأي أعراض للفيروس، وإصابتي تأكدت بناء على الفحص الذي أجريته، وسألتزم بالحجر الصحي وتعليمات الأطباء". يشار إلى أن أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، قد نقل يوم الأحد الماضي إلى مستشفى في تل أبيب إثر تدهور صحته، حيث أعلن مطلع الشهر الجاري عن إصابته بفيروس كورونا في بيته بالضفة الغربية، ونقل إلى المستشفى الإسرائيلي بطلب من المسؤولين الفلسطينيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مسؤولين فلسطينيين بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.