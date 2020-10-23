شكرا لقرائتكم خبر عن 14 قتيلا بينهم 6 من قادة "تحرير الشام" في قصف غرب إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السورى عن سقوط 14 قتيلا بينهم 6 من قادة "تحرير الشام" في قصف للتحالف الدولى ضد داعش غرب إدلب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق شهد دوى انفجار عنيف، فى مدينة سلقين بريف إدلب الشمالي، سمعت أصداؤه فى معظم أرجاء المنطقة، مصادر محلية فى سلقين أن الانفجار وقع بأحد مستودعات الذخيرة التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الأحدث لتنظيم "جبهة النصرة" المحظور فى روسيا، وتحديدا فى معمل كان يستخدم للصناعات البلاستيكية قبل تحويله إلى مصنع ومستودع للأسلحة، بحسب موقع "سبوتنيك".

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