شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية: التحركات الإيرانية الأخيرة كشفت بوضوح حقيقة المعركة فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد معمر الإريانى، وزير الإعلام اليمنى، أن الحكومة اليمنية تخوض بدعم وإسناد من التحالف العربى معركة تاريخية فاصلة للتصدي للمخطط التوسعي الإيراني، وسياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، موضحا أن التحركات الإيرانية الأخيرة كشفت بوضوح حقيقة المعركة التي تدور في اليمن منذ خمسة أعوام.

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ووفقا لقناة العربية الحدث، أكد وزير الإعلام اليمنى، الأحداث أكدت أن الحكومة اليمنية والجيش والشعب اليمني بدعم وإسناد من التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية يخوضون معركة تاريخية فاصلة في الدفاع عن الأرض والهوية، والتصدي للمخطط التوسعي الإيراني بخلفياته التاريخية والعنصرية، وسياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة‏".

ودعا وزير الإعلام اليمني بقية دول وشعوب المنطقة العربية إلى عدم الاكتفاء بموقف المتفرج مما يحدث في اليمن من عدوان إيراني واضح وصريح، وادراك طبيعة التحديات وحجم المخاطر المحدقة بأمتنا وحضارتنا وتاريخنا، والوقوف في وجه الخطر الذي يتهددنا جميعاً ويهدد الامن والسلم الإقليمي والدولى.