شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: مقتل شيخ قبلى برصاص الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل شيخ قبلي برصاص الحوثيين في محافظة إب "وسط اليمن"، اليوم الخميس، في ظل فوضى تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الميليشيا، وذلك بعد يوم من مقتل وإصابة ثمانية أشخاص على خلفية قضية ثأر.

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ووفقا لقناة العربية الحدث قال سكان محليون، إن شيخاً من أسرة "بيت الهتار" قتل برصاص مسلحين من عناصر ميليشيا الحوثي بعد اقتحام منزله في منطقة "العموقين" بمديرية السياني، جنوب إب، حيث قتل الشيخ "غانم الهتار" أمام أسرته وتعرضت جثته للاختطاف من قبل الميليشيا، وخطف مسلحون من بيت "الموفق" شخصين من أسرته، فيما تعرضت عدة منازل من "بيت الهتار" للاقتحام وترويع الأطفال والنساء.

تأتي هذه الحادثة إثر قضية قتل سابقة نفذها مسلحون يعتقد أنهم من عائلة الشيخ واستهدفوا مواطناً من بيت "الموفّق" في منطقة "صُهبان" بالمديرية، أمس الأربعاء، على خلفية قضايا ثأر وعمليات خطف سابقة بين الأسرتين.