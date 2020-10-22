شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تعلق على مقطع «معلمة تمد الكهرباء عبر محول»: خطر حقيقي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علقت شركة الكهرباء على مقطع أظهر معلمة قامت بالحصول على الكهرباء من خلال محول الشركة بعد انقطاع الكهرباء لتقديم الدروس لطالباتها.

Advertisements

وقالت الشركة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، إن الاقتراب من معدات الشركة ومحطات التحويل وغرف الكهرباء خطر حقيقي.

وأضافت شركة الكهرباء “أنه لا يجب أن يتعامل مع المحولات ومعدات الشركة سوى الفنيين والمختصين الذين يطبقون كافة إجراءات السلامة، ومرخصين من قبل الشركة أو المقاولين التابعين لها”.

يذكر أن مقطع فيديو متداول أظهر معلمة في عرعر لجأت للحصول على الكهرباء من أحد المحولات التابعة للشركة لتقديم الدروس لطالباتها عبر جهاز اللابتوب بعد انقطاع الكهرباء في منطقتها.