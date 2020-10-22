شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبتها السجن والغرامة والتشهير … «التجارة» تُحذّر من هذه الممارسة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذّرت وزارة التجارة من جريمة تحرير شيك بدون رصيد وذلك لاعتباره جريمة حتى لو كان لغرض الضمان او الرهن.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إن هناك عدد من الخطوات للإبلاغ في حال الحصول على شيك بدون رصيد، منوهة بعدد من العقوبات المترتبة عليها.

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وذكرت الوزارة أنه على حامل الشيك بدون رصيد الاحتفاظ بأصل الشيك والحصول على خطاب اعتراض من البنك، والتقدم لمركز الشرطة الذي يقع في نطاق دائرته مكان إقامة محرر الشيك (الساحب)، وأخيرًا التقدم لمحكمة التنفيذ لطلب تنفيذ الحق الخاص.

فيما ذكرت عقوبات تحرير الشيك بدون رصدي وهي السجن حتى 3 سنوات، وغرامة تصل حتى 50 ألف ريال، إضافة إلى نشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة.