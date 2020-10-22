السعودية... تحديد موعد صرف معاشات الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020

ونشرت المؤسسة، اليوم الخميس، قائمة بمواعيد الصرف يتضح من خلالها أن موعد صرف معاش أكتوبر/ تشرين الأول الجاري يوم الأحد المقبل الموافق 25 من الشهر، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.
ويصرف معاش شهر نوفمبر/ تشرين الثاني يوم 25 من ذات الشهر، فيما يكون الصرف للشهر الأخير من العام يوم 24 ديسمبر/ كانون أول.
ونشرت المؤسسة على حسابها بموقع تويتر إنفوغرافًا بعنوان (مواعيد صرف المعاشات التقاعدية حتى نهاية عام 2020) تضمن الإجابة عن سؤال أحد المستفيدين.
يشار إلى أن مؤسسة التقاعد كانت قد حصلت مؤخرا وللمرة الثالثة على شهادة "الآيزو" (ISO 22301) في إدارة استمرارية الأعمال من المعهد البريطاني للمعايير، والتي تعنى بقدرة المنظمات على الاستمرار في أداء أعمالها دون توقف خلال أوقات الأزمات والمخاطر، بحسب المصدر ذاته.
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