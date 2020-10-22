موسكو تستعد للتصدى لمشروع أمريكى حول سوريا فى مجلس الأمن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين، اليوم الخميس، إن روسيا لن تسمح بتبني مجلس الأمن الدولي لقرار بشأن سوريا، تم وضعه على أساس تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأضاف فيرشينين في كلمة بمجلس الاتحاد الروسي، أوردتها قناة "روسيا اليوم"، أن موسكو تعتزم العمل مع الدول الأخرى في هذا الموضوع.

وقال فيرشينين، إنه لا يستبعد أن يقترح الجانب الأمريكي بتبني القرار غير مقبول على الإطلاق حول الأسلحة الكيميائية ضد سوريا.

وشدد الدبلوماسي الروسي، على أن بلاده لا يمكن أن تسمح بصدور هذا القرار، ولن توافق عليه، وستعمل بنشاط مع الدول الأخرى، لمنع الأمريكيين من الحصول على الأغلبية في مجلس الأمن الدولي".



يذكر أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن سوريا وصل إلى مجلس الأمن الدولي في 21 أكتوبر الجاري.

في وقت سابق، أكدت الخارجية الروسية، أن القيادة الحالية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تظهر مرة أخرى تحاملها وانحيازها السياسي في القضايا السورية.