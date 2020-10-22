شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 889 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل شفاء 798 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة "الصحة الكويتية" في إحاطة صحفية، حول آخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الخميس، تسجيل 889 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة 119.420 حالة، مقابل تعافي 798 حالة ، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 110.714 حالة، كما توفى 9 حالات جديدة ليصل إجمالي حالات الوفاة 730 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وأعلن أمس، وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 718 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 109 آلاف و916 حالة.

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وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الـ718 من الفيروس، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قد أعلن أول أمس الثلاثاء، شفاء 592 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 109 آلاف و198 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، تسجيل 7 حالات وفاة، و813 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 721 حالة، وعدد المصابين إلى 118 ألفًا و531 حالة.