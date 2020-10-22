وبحسب موقع "عاجل" السعودي، فقد ذكرت وزارة الشؤون الإسلامية، عبر حسابها على "تويتر"، أن الوزير آل الشيخ وجه خطباء الجوامع أن تتضمن خطبة الجمعة "حث الناس على أهمية أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية".
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وقالت الوزارة إن هذا القرار ياتي استجابة لنصائح وزارة الصحة؛ وأخذاً بالأسباب الشرعية في حفظ النفس البشرية، وتحقيق المقاصد الشرعية.
يذكر أن وزارة الصحة السعودية قد أعلنت، أمس الأربعاء، 405 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصبح الإجمالي 343 ألفاً و373 حالة.
وبحسب جريدة "الشرق الأوسط"، قالت الوزارة إنها سجلت 445 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 329 ألفاً و715 حالة، كما سجلت 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5235 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8423 حالة، والحالات الحرجة 804 حالات.
كانت هذه تفاصيل خبر بتوجيه وزاري... خطباء المساجد في السعودية يطلبون من الجماهير أخذ "لقاح الإنفلونزا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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