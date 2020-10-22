مناشير تحمل رسائل إسرائيلية للجيش السوري...صورة

ونشرت الصحفية والمذيعة السورية، هيفي بوظو، صورة على صفحتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة، قالت فيها إنها مناشير ألقتها الطائرات الإسرائيلية تحمل رسائل تحذير للجيش السوري بالتعامل مع "حزب الله" اللبناني.

وتضمنت المناشير تهديداً لخمسة ضباط من قيادة الفيلق الأول وهم: اللواء علي أسعد قائد الفيلق الأول، اللواء أكرم حويجة قائد الفرقة السابعة، واللواء مفيد حسن قائد الفرقة الخامسة، والعميد حسين حموش قائد اللواء 90، والعميد باسل أبو عيد قائد اللواء 112، إضافة إلى جميع العناصر والقادة في الفيلق الأول عامةً.

وفي رسالة إنذار موجهة إلى قادة الجيش السوري "وكل من أضاع الطريق بحثاً عن المقاومة والمال"،

كما ورد في أحد هذه المناشير أن "مصلحة "حزب الله" وإيران هي ليست ذاتها مصلحة الفيلق الأول أو الدولة السورية وسكان الجولان وحوران"، وتابع مهدداً أن "كل من يعمل ويتعامل مع حزب الله مستهدف" وأن "اللبناني في لبنان وأنتم في بوز المدفع وقد أعذر من أنذر والقادم أعظم".

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وكانت وسائل إعلام سورية أكدت، مساء اليوم الثلاثاء (الأربعاء بالتوقيت المحلي)، أن الطيران الإسرائيلي شن هجوما على مدرسة في ريف القنيطرة الشمالي.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن "العدو الإسرائيلي اعتدى قرابة الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي) بصاروخ على مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي".

وأوضحت الوكالة أن "الهجوم خلف أضرارا مادية فقط"، ولم تشر إلى أي خسائر في الأرواح.