تتفننُ دول العالم بالتغني بمزاياها ومقوماتها وتعتبرها رمزاً لسيادتها وهوية لوطنيتها وأي اعتداءاً عليها هو اعلان حرب . بل ان كثيراً من الدول وضعت رمز هويتها على العلم فنرى علمٌ تتوسطه شجرة او ورقة شجرة او هلال او مطرقة وسندان. وتتفاوت الدول بتفاوت مميزاتها ومقوماتها .

وقد أنعم الله على هذه الارض الطاهرة بمزايا لاتتوافر في اي بلد آخر مهما كانت قوته العسكرية او الاقتصادية . فكانت ولا زالت مصدر إشعاع رباني يملأ ارجاء المعمورة ، ومهبطاً للوحي ومنطلق للرسالة الخالدة . كما تضم الحرمين الشريفين وهو شرفٌ وهبهُ الله لهذا البلد حكومة وشعباً وفخراً لايدانيه فخر واصطفانا لخدمة بيته وخدمة ضيوفه .

كما أنها لا تقل عالمياً عن غيرها من البلدان كأهم وأكبر منتج ومصدر ( للنفط ) عصب الطاقة في العالم ، وذات صوتٍ مسموع في منظمة أوبك العالمية ، وهذه المكانة العالمية يدعمها الموقع الجغرافي للمملكة وتوسطِها لمحيطها الإقليمي ومرور أهم طرق التجارة العالمية بالقرب منها وإحاطتها بثلاثة أبحُر . كما تتميز بمكانة عربية لا تخفى على اي مُنصف فهي منبع العروبة . ومكانتةً إقليمية ذات صدارة وثقل في المنطقة. ولجميع هذه الأسباب لا يمكن لأي دولة او منظمة عالمية اتخاذ قرار يتعلق بأيٍ من هذه المقومات دون ان يضع السعودية في الحسبان .

هذه هويتنا ومصدر قوتنا وإعتزازنا وسيادة دولتنا ونرفض المساس بها . ولانلتفت لأي صوت من الأصوات المتفاوتة من النعيق إلى النباح مروراً بأنكر الأصوات التي تارةً تنادي بتدويل الحرمين وتارةً تطعن بإسلامنا وعروبتنا وثوابتنا ( اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ) الآية . وهو اعلمُ بمن يسخرهُ لخدمة دينه وأعلم بمن هو أصلح .

الإعلامي والكاتب/ سلطان بن عماش

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