اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

تتفننُ دول العالم بالتغني بمزاياها ومقوماتها وتعتبرها رمزاً لسيادتها وهوية لوطنيتها وأي اعتداءاً عليها هو اعلان حرب . بل ان كثيراً من الدول وضعت رمز هويتها على العلم فنرى علمٌ تتوسطه شجرة او ورقة شجرة او هلال او مطرقة وسندان. وتتفاوت الدول بتفاوت مميزاتها ومقوماتها .
وقد أنعم الله على هذه الارض الطاهرة بمزايا لاتتوافر في اي بلد آخر مهما كانت قوته العسكرية او الاقتصادية . فكانت ولا زالت مصدر إشعاع رباني يملأ ارجاء المعمورة ، ومهبطاً للوحي ومنطلق للرسالة الخالدة . كما تضم الحرمين الشريفين وهو شرفٌ وهبهُ الله لهذا البلد حكومة وشعباً وفخراً لايدانيه فخر واصطفانا لخدمة بيته وخدمة ضيوفه .
كما أنها لا تقل عالمياً عن غيرها من البلدان كأهم وأكبر منتج ومصدر ( للنفط ) عصب الطاقة في العالم ، وذات صوتٍ مسموع في منظمة أوبك العالمية ، وهذه المكانة العالمية يدعمها الموقع الجغرافي للمملكة وتوسطِها لمحيطها الإقليمي ومرور أهم طرق التجارة العالمية بالقرب منها وإحاطتها بثلاثة أبحُر . كما تتميز بمكانة عربية لا تخفى على اي مُنصف فهي منبع العروبة . ومكانتةً إقليمية ذات صدارة وثقل في المنطقة. ولجميع هذه الأسباب لا يمكن لأي دولة او منظمة عالمية اتخاذ قرار يتعلق بأيٍ من هذه المقومات دون ان يضع السعودية في الحسبان .
هذه هويتنا ومصدر قوتنا وإعتزازنا وسيادة دولتنا ونرفض المساس بها . ولانلتفت لأي صوت من الأصوات المتفاوتة من النعيق إلى النباح مروراً بأنكر الأصوات التي تارةً تنادي بتدويل الحرمين وتارةً تطعن بإسلامنا وعروبتنا وثوابتنا ( اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ) الآية . وهو اعلمُ بمن يسخرهُ لخدمة دينه وأعلم بمن هو أصلح .
الإعلامي والكاتب/ سلطان بن عماش
[email protected]
كانت هذه تفاصيل خبر اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.