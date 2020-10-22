شكرا لقرائتكم خبر عن القصف الإسرائيلى فى القنيطرة السورية استهداف 3 عناصر من خلية لـ "حزب الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدف قصف صاروخى إسرائيلى فى القنيطرة، بالجولان السورى، استهدف مدرسة تضم موالين لإيران و(حزب الله)، وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الاستهداف الصاروخي الذي نفذته إسرائيل خلال الساعات الفائتة على ريف القنيطرة، استهدف مدرسة يوجد فيها مجموعات موالية لـ (حزب الله) اللبناني والإيرانيين، وذلك في قرية الحرية الواقعة بريف القنيطرة الشمالي، وسط معلومات عن خسائر بشرية نتيجة الاستهداف الذى جرى عند منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط، أن الجيش الإسرائيلى أستهدف ليل الثلاثاء - الأربعاء صاروخاً على موقع في القنيطرة في جنوب سوريا، حسبما أفاد به الإعلام الرسمي السوري.

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وذكر المرصد أنّ القصف استهدف مقرّاً للميليشيات الإيرانية، وقال: «دوّى انفجار عنيف في قرية الحرية بريف محافظة القنيطرة الشمالي، نتيجة قصف يرجّح أنّه إسرائيلي، استهدف مقراً للميليشيات الإيرانية في المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة".

وأشار «المرصد» إلى أن ريف القنيطرة «يشهد وجوداً كبيراً لميليشيات (حزب الله) اللبناني والميليشيات الموالية للإيرانيين، وشهدت المنطقة استهدافات متكررة لهم على مدار السنوات".