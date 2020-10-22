اندلاع حريق بمحافظة تنومة السعودية... فيديو وصور

وقال الحساب الرسمي للدفاع المدني السعودي على تويتر، إن "فرق الدفاع المدني بمحافظة تنومة تباشر حريقا بمنطقة وعرة بجبل غلامه".
وأضاف الحساب ذاته أن شدة الرياح ساهمت في انتشار الحريق، فيما تعمل الفرق على محاصرته، ولم تسجل أي إصابات حتى الآن.
وتداولت بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور قالوا إنها لحريق محافظة تنومة، معربين عن خطورة الموقف، ومتمنين أن يمر هذا الحادث بسلام.
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